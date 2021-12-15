Şanlıurfa'da bir boş arazide cansız kadın bedeni bulundu
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde boş arazide cansız bir kadın bedeni bulundu.
Şanlurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki kırsal bir bölgede hayvan otlatan çobanlar, boş arazide hareketsiz yatan bir kadını görünce durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde yaşamını yitiren kadının bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Güvenlik güçleri, üzerinden kimlik çıkmayan kadının kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.
Video Haberler
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
- 'Görüşmeden erken seçim çıktı'
- 'Türkiye'yi Amerika kuşattı, insanlar uyanık olsun'
- Bilim insanı soruldu: 'Tülin Şahin' yanıtını verdi
- CNN Türk muhabiri 'faiz kararını' açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Çıkardığı gazı kavanozlayıp satıyor
- Dolar adım adım 15 liraya yürüyor
- 'Görüşmeden erken seçim çıktı'
- Reuters'tan endişe yaratan faiz öngörüsü
- 'OHAL' iddiası sonrası yeniden gündemde
- Asgari ücretle ilgili son rakam açıklandı
- Kritik karar öncesi 'Erdoğan' yorumu
- 'Siyasal İslam devleti ele geçirmek istedi'
- Uzman isim 'son çare'yi açıkladı
- Meteoroloji gün verdi: İstanbul'a kar geliyor