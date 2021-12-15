Şanlıurfa'da bir boş arazide cansız kadın bedeni bulundu

15 Aralık 2021 Çarşamba, 18:18

Şanlurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki kırsal bir bölgede hayvan otlatan çobanlar, boş arazide hareketsiz yatan bir kadını görünce durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde yaşamını yitiren kadının bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, üzerinden kimlik çıkmayan kadının kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

