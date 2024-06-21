Şanlıurfa’da bir kuduz vakası daha: Bölge karantinada
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Sumaklı Mahallesi’nde saldırgan bir köpeğin kuduz olduğunun belirlenmesi üzerine bölge karantinaya alındı. Karantinaya alınan bölge sayısı 3’e yükseldi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Sumaklı Mahallesi’nde saldırgan tavırlar sergileyen bir köpekten alınan numune sonuçları, yeni bir kuduz vakasını ortaya çıkardı.
Mahallede inceleme yapan ekipler, köpekten aldıkları numuneleri laboratuvara gönderdi. Gelen sonuçta köpeğin kuduz olduğunun anlaşılması üzerine bölge karantinaya alındı.
Mahalleye giden Siverek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahalledeki tüm köpek ve hayvanları aşılama çalışması başlattı.
KARANTİNAYA ALINAN MAHALLE SAYISI 3’E YÜKSELDİ
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Payamlı Mahallesi’nde 30 Mayıs’ta bir çocuğu ısıran köpek ile 4 Haziran’da Batıkent Mahallesi’nde yetişkin bir kişiyi ısıran sokak köpeğinin kuduz olduğunun belirlenmesi üzerine bölgede karantina tedbirleri uygulanmıştı.
Son olarak Siverek’in Sumaklı Mahallesi’nde saldırgan tavırlar sergileyen bir köpeğin kuduz olduğu belirlendi ve mahalle karantinaya alındı. Böylelikle karantinaya alınan mahalle sayısı 3’e çıktı.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP ile Yılmaz Özdil arasındaki tartışma büyüyor
- Çöpte bulduğu 500 milyonu sahibine teslim etti
- Meteoroloji'den 2 ile ‘fırtına’ uyarısı!
- Milletler Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu!
- Kaya Sabancı feci şekilde darbedildi
- Michy Batshuayi için resmi açıklama!
- Apar topar hastaneye kaldırılmıştı: Hastalığı belli oldu
- Guti'den Arda Güler açıklaması!
- Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'deki ayrılığı açıkladı
- 'Demokrasiyi öğretememişim'