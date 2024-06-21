Şanlıurfa’da bir kuduz vakası daha: Bölge karantinada

Yayınlanma: 21.06.2024 - 13:31

Güncelleme: 21.06.2024 - 13:31

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Sumaklı Mahallesi’nde saldırgan tavırlar sergileyen bir köpekten alınan numune sonuçları, yeni bir kuduz vakasını ortaya çıkardı.

Mahallede inceleme yapan ekipler, köpekten aldıkları numuneleri laboratuvara gönderdi. Gelen sonuçta köpeğin kuduz olduğunun anlaşılması üzerine bölge karantinaya alındı.

Mahalleye giden Siverek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahalledeki tüm köpek ve hayvanları aşılama çalışması başlattı.

KARANTİNAYA ALINAN MAHALLE SAYISI 3’E YÜKSELDİ

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Payamlı Mahallesi’nde 30 Mayıs’ta bir çocuğu ısıran köpek ile 4 Haziran’da Batıkent Mahallesi’nde yetişkin bir kişiyi ısıran sokak köpeğinin kuduz olduğunun belirlenmesi üzerine bölgede karantina tedbirleri uygulanmıştı.

Son olarak Siverek’in Sumaklı Mahallesi’nde saldırgan tavırlar sergileyen bir köpeğin kuduz olduğu belirlendi ve mahalle karantinaya alındı. Böylelikle karantinaya alınan mahalle sayısı 3’e çıktı.