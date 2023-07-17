Şanlıurfa’da, çiftçilerin protestosuna sert müdahale: 4 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 17.07.2023 - 12:49

Güncelleme: 17.07.2023 - 12:49

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kırsal mahallelerinde sık sık elektriklerin kesilmesi nedeniyle mağdur olduklarını ve sorunlarının çözülmediğini öne süren yaklaşık 200 çiftçi, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa- Viranşehir karayolunda toplandı.

Bir süre slogan atarak, elektrik kesintilerini protesto eden çiftçiler, ardından traktörler ve taşlarla karayolunu trafiğe kapattı. Jandarma ekipleri çiftçilerin dağılması yönünde uyarıda bulundu.

Yolun açılmaması üzerine jandarma, kalabalığa tazyikli su ile biber gazıyla müdahale etti. Ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı, ayrıca traktörlerle yolu kapatan 14 sürücüye de toplam 70 bin 460 TL idari para cezası uyguladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TANAL'DAN TEPKİ

Cumhuriyet Halk Partisi Mahmut Tanal sosyal medya hesabından söz konusu olaya ilişkin şunları söyledi:

"Tutuklama hukuksuz ve keyfidir.Demokratik eylemlere göz dağı verilme amacına yöneliktir.

Ortada suç konusu eylem yoktur.Bir an için suç olduğu kabul edilse dahi tutuklamayı gerektiren bir suç değildir.Adli kontrol tedbirinin uygulanmaması orantısız ve ölçüsüz bir düşman hukuku uygulanmasıdır.

Hümanist ceza hukukunun uygulanmasında vazgeçilmesi insanlığa zulüm ve otoriterlik getirir.

Lütfen düşman ceza hukukunu uygulamayın,

Şanlıurfa’da tarafsız ve bağımsız yargı uygulamalarını gösteren uygulamaları görmek istiyoruz.Üstünlerin değil ,hukukun üstünlüğünü görmek istiyoruz.

Bu dava hukuk devleti için turnusol görevini görecektir.

Bu Dedaş zulmünü ve Üstünlerin hukukuna son vereceğiz.Davanın takipçisiyim.Yapılan haksızlıkları ve hukuksuzlukları tek tek not ediyoruz.

Günü geldiğinde yanlış yapanlardan hesap soracağız."