Şanlıurfa'da korkutan fabrika yangını!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde pamuk balyalarının bulunduğu fabrikada yangın çıktı.

DHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 12:49
Şanlıurfa'da korkutan fabrika yangını!
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Yangın, Viranşehir’e bağlı Çiftçiler Mahallesi'nde bulunan çırçır fabrikasında meydana geldi.

İddiaya göre, Mahmut Çiftçi'ye ait çırçır fabrikasında henüz nedeni öğrenilmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, depoda istiflenen pamuk balyalarını tutuşturmasıyla büyüdü.

Fabrikayı saran alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına, bölgede görevli TOMA'lar da destek verdi.

İş makineleri ile duvarları yıkılan fabrikada yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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