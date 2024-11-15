Şanlıurfa'da dehşet anları... Minibüsün önünü kesip, saldırdılar!
Siverek ilçesinde, şehiriçi yolcu minibüsünün önünü kesen bir grup, minibüs şoförüne saldırdı. Yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansırken, kavga sırasında tekme, tokat ve sopalar kullanıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Adnan Menderes Bulvarı'nda dehşet anlar yaşandı.
İddiaya göre, Siverek Şehiriçi Kooperatifi'ne bağlı minibüs şoförü, durağa yanaşmaya çalışırken park halindeki bir araç ve içerisindekileri yer açmaları için uyardı. Bu uyarı tartışmaya yol açtı. Tartışma sonrasında duraktan ayrılan minibüsün önünü bir araçla kesen grup, şoföre saldırdı.
Minibüs şoförünün de inerek gruba karşılık vermesiyle kavga büyüdü. Cadde ortasında tekme, tokat ve sopaların kullanıldığı arbede, çevredekilerin müdahalesiyle durdurulmaya çalışıldı. Olay anları araç kamerası ve cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.
Etiketler: #kavga #Minibüs #Şanlıurfa #şoför
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