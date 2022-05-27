Ünlü dönerciye siber saldırı: 505 bin kişinin bilgisi çalındı

27 Mayıs 2022 Cuma, 13:31

Türkiye genelinde 110’dan fazla şubesi olan ve geçen ay kalıcı yaz saati uygulaması, hayat pahalılığı gibi gibi konulara atıfta bulunan reklam filmiyle gündem olan Baydöner Restoranları’na siber saldırı düzenlendiği açıklandı.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre; merkezi İzmir’de bulunan Baydöner’in bilgi işlem yöneticisinin bilgisayarına zararlı bir yazılım ile düzenlenen saldırıda, şirketin web servis şifreleri çalındı.

Web sitesinin yanı sıra iOS ve Android platformları için geliştirilen mobil uygulamaları üzerinden de sipariş alan Baydöner'deki veri ihlaline ilişkin incelemeler devam ederken, ilk tespitlere göre 505 binden fazla kişiye ait isim, e-posta, cep telefonu, cinsiyet, yaşadığı şehir gibi kişisel bilgilerin ele geçirildi.

2006 yılında kurulan Baydöner'in internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye ve Irak’ta toplam 110’un üzerinde şubesi bulunuyor.

'ZARARLI YAZILIM TUZAĞI'

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan (KVKK) konuyla ilgili olarak yapılan kamuoyu açıklamasında, Baydöner Restoranları A.Ş.’de yaşanan sözkonusu veri ihlali ile ilgili olarak özetle şu bilgiler verildi: