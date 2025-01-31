Şanlıurfa'da ortalık karıştı! Akrabalar birbirine girdi: 16 yaralı, çok sayıda gözaltı...
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 16 kişi yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı.
Kırsal Yığınot Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba İlgin ailesi fertleri arasında tartışma yaşandı.
Şikayet üzerine gözaltına alınan E.İ. (56), Siverek Adliyesi'ne sevk edildi.
Adliye bahçesinde tekrar karşılaşan aileler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
16 KİŞİ YARALANDI
Kavgada yaralanan 16 kişi, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 15 kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler: #Şanlıurfa #kavga
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı!
- İmamoğlu'nun ifade işlemi sona erdi
- AKP'li Zengin törende yeğenini Erdoğan'la tanıştırdı!
- Türkiye’nin 4. büyük AVM’si satılıyor: Rakam belli oldu!
- 'Bu aptallığa son verilsin'
- Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
- Suat ağabeye mektup
- 'Cumhurbaşkanı’na sultanlarda görülen yetki...'
- Cumhur İttifakı’nın hedefine oturdu
- Gazetecilik ve ekran budalaları