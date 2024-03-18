Şanlıurfa’da elektrik direğinde korkutan yangın
Şanlıurfa’da elektrik direğinde çıkan yangın korkuttu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi’nde sağanak yağış sırasında ıslanan elektrik panosu bir anda alev aldı.
Yanan elektrik direğini gören yurttaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Mahallede bir süre kesilen elektrikler, arızanın giderilmesiyle tekrar verilmeye başlandı.
Mahalle sakinleri, yangını büyümeden kontrol altına alan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'TİP'in bu şantaja neden boyun eğdiğini...'
- 3 büyükşehirde dikkat çeken sonuç!
- TİP, Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti
- 'Rantçı ekip' kaybettirecek
- Akgünlük sakızı nedir, faydaları nelerdir?
- Eski mülk sahibi ifade verdi
- Trabzon'da Fenerbahçeli futbolculara saldırı
- 'Bugün Fenerbahçe herkesi yenmiştir'
- Trabzonspor'dan maç sonu flaş paylaşım!
- Fenerbahçe olaylı maçta zirveye Batshuayi ile tutundu!