Şanlıurfa'da eve silahlı saldırı... 3 şüpheli gözaltına alındı!
Siverek'te bir eve silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Olayın, aralarında husumet bulunan akrabalar arasında gerçekleştiği aktarıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Dicle Mahallesi'ndeki bir eve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akrabaları tarafından silahla ateş edildi.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kaçan 3 şüpheliyi kovalamacanın ardından yakaladı.
Mahallede geniş güvenlik önlemi alınırken olay yeri inceleme ekipleri, sokakta çok sayıda boş kovan tespit etti.
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