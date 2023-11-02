Şanlıurfa'da eve silahlı saldırı... 3 şüpheli gözaltına alındı!

Siverek'te bir eve silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı. Olayın, aralarında husumet bulunan akrabalar arasında gerçekleştiği aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 02.11.2023 - 09:16
Şanlıurfa'da eve silahlı saldırı... 3 şüpheli gözaltına alındı!
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Dicle Mahallesi'ndeki bir eve aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akrabaları tarafından silahla ateş edildi.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kaçan 3 şüpheliyi kovalamacanın ardından yakaladı.

Mahallede geniş güvenlik önlemi alınırken olay yeri inceleme ekipleri, sokakta çok sayıda boş kovan tespit etti.


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