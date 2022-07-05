Şanlıurfa'da feci kaza: Baba öldü, oğlu ağır yaralı...
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Abddürrezak Aslan (33) hayatını kaybetti, oğlu Halil Aslan (11) ağır yaralandı.
Zeynep Mahallesi'nden sabah saatlerinde kent merkezine giden Abddürrezak Aslan yönetimindeki 41 F 0828 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK
Ekipler, sürücü Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücünün oğlu Halil Aslan da sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.
Tedavi altına alınan küçük çocuğunun durumunun kritik olduğu belirtildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sürücü Aslan'ın cenazesi de otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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