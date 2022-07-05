Şanlıurfa'da feci kaza: Baba öldü, oğlu ağır yaralı...

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Abddürrezak Aslan (33) hayatını kaybetti, oğlu Halil Aslan (11) ağır yaralandı.

DHA
05 Temmuz 2022 Salı, 12:17
Şanlıurfa'da feci kaza: Baba öldü, oğlu ağır yaralı...
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Zeynep Mahallesi'nden sabah saatlerinde kent merkezine giden Abddürrezak Aslan yönetimindeki 41 F 0828 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK

Ekipler, sürücü Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücünün oğlu Halil Aslan da sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Tedavi altına alınan küçük çocuğunun durumunun kritik olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sürücü Aslan'ın cenazesi de otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


kaza otomobil Şanlıurfa
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