Şanlıurfa'da refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobil refüje çarptı. 5 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 15:08
Şanlıurfa'da refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Abone Ol google-news

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hıdır Güven yönetimindeki otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 5'inci kilometresinde refüje çarptı.

Kazada, araçta bulunan Rahime (85), Zeynep (65), Remziye (32), İlknur (8) ve Mustafa Yusuf Güven (82) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


112 Acil haberleri Şanlıurfa haberleri Siverek haberleri otomobil haberleri

İlgili Haberler

Lise öğrencisinin öldüğü kazaya ilişkin 7 kamu görevlisine dava açıldı

Lise öğrencisinin öldüğü kazaya ilişkin 7 kamu görevlisine dava açıldı
Diyarbakır'da feci kaza... 3'ü ağır 8 yaralı

Diyarbakır'da feci kaza... 3'ü ağır 8 yaralı
Eğlence merkezinde korkutan salıncak kazası!

Eğlence merkezinde korkutan salıncak kazası!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP’li belediyenin inşaatında çalışan bazı sendika üyelerine elektronik kelepçe: Hak arayana ev hapsi!

AKP’li belediyenin inşaatında çalışan bazı sendika üyelerine elektronik kelepçe: Hak arayana ev hapsi!
Facebook işe alım şartını açıkladı: Sadece tek bir kural var!

Facebook işe alım şartını açıkladı: Sadece tek bir kural var!
Süleyman Soylu'dan şaşırtan hareket! CHP standını ziyaret etti

Süleyman Soylu'dan şaşırtan hareket! CHP standını ziyaret etti
Oğuz Erge’nin katili Delil Aysalın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi

Oğuz Erge’nin katili Delil Aysalın cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi
Dikkat çeken 'kabine değişikliği' kulisi... 'O isim görevden affını istedi'

Dikkat çeken 'kabine değişikliği' kulisi... 'O isim görevden affını istedi'
Günlük burç yorumları: 29 Şubat 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 29 Şubat 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu
Çanakkale Biga'daki 4.6'lık deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan ilk açıklama: Depremin olduğu kırık, büyük bir deprem üretebilir mi?

Çanakkale Biga'daki 4.6'lık deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan ilk açıklama: Depremin olduğu kırık, büyük bir deprem üretebilir mi?
Erdem Gül hakkında 5 yıl hapis cezası

Erdem Gül hakkında 5 yıl hapis cezası