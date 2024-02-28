Şanlıurfa'da refüje çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da otomobil refüje çarptı. 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hıdır Güven yönetimindeki otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 5'inci kilometresinde refüje çarptı.
Kazada, araçta bulunan Rahime (85), Zeynep (65), Remziye (32), İlknur (8) ve Mustafa Yusuf Güven (82) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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