Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: Gözaltılar var
Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda daha önce örgüt içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen ve aralarında aktif görevde bulunan doktor, avukat, öğretmen ve polislerin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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