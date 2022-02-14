Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.

AA
14 Şubat 2022 Pazartesi, 12:35
Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: Gözaltılar var
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda daha önce örgüt içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen ve aralarında aktif görevde bulunan doktor, avukat, öğretmen ve polislerin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.


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