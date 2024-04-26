Şanlıurfa’da fuhuş operasyonu: 6 tutuklama
Şanlıurfa’da fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalarda, kadınları fuhuşa teşvik eden kişileri takibe aldı.
Ekiplerce düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3’ü kadın 9 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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