Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda, maddi imkansızlığı bulunan kadınları fuhşa teşvik eden kişileri takibe aldı.
Ekiplerce düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3'ü kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.
Fuhşa zorlanan 11 kadın ile fuhuş suçunun işlendiği 6 ikamete işlem yapıldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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