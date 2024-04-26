Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 14:05
Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
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Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda, maddi imkansızlığı bulunan kadınları fuhşa teşvik eden kişileri takibe aldı.

Ekiplerce düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3'ü kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.

Fuhşa zorlanan 11 kadın ile fuhuş suçunun işlendiği 6 ikamete işlem yapıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 


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