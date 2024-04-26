Samsun'da fuhuş operasyonu!

Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda 6 mağdur kurtarıldı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 15:42
Samsun'da fuhuş operasyonu!
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda M.A., E.Y. ve H.G. gözaltına alındı.

Operasyonda M.A. tarafından Asya ülkelerinden getirilen 6 mağdur kurtarıldı.

Şüpheliler ise işlemleri için emniyete götürüldü.


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