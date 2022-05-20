Şanlıurfa'da gösteri ve etkinlikler 2 gün yasaklandı
Şanlıurfa Valiliği tarafından dün yapılan açıklamaya göre, kent genelinde tüm gösteri ve etkinlikler, 2 gün süreyle yasaklandı. Gösteri ve etkinlik yasağının bu gece saat 23.59'a kadar süreceği belirtildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesine istinaden karar alındı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü açık alanlardaki eylem/etkinlikler (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb.) ile ilimizde eylem/etkinlik düzenlemek ve düzenlenecek olan eylem/etkinliğe destek vermek amacıyla ilimize gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırlarına girişleri, bugünden itibaren yarın saat 23.59'a kadar 2 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır."
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