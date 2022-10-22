Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüş gibi etkinlikler 15 gün yasaklandı

22 Ekim 2022 Cumartesi, 21:36

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'ya karşı yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen operasyonlar sonucu örgütün kırsal yapılanmasının önemli ölçüde sekteye uğratıldığı ve silahlı faaliyetlerinin minimize edildiği belirtildi.

Terör örgütüne müzahir yayın organları ve internet sitelerinden provokatif paylaşımlarla operasyonlar aleyhinde ayrıştırıcı ve yanıltıcı çağrılar yapılarak kamu düzeninin bozulmasının hedeflendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: