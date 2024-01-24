Şanlıurfa'da hareketli anlar... Ölen koyunuyla gelip, bıçak ve benzinle eylem yaptı: Gözaltına alındı

Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:01

Güncelleme: 24.01.2024 - 15:52

Gülveren Mahallesi’nde besicilik yapan Ahmet Kurt'a ait koyunlar, 15 gün önce bir anda ölmeye başladı. Hayvanların ölümü üzerine Kurt, Haliliye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’ne giderek yardım istedi.

Bunun üzerine mahalleye giden görevliler, ölen hayvanlardan numune alarak incelenmek üzere Adana Hayvan Hastalıkları Hastanesi’ne gönderildi. Sonuçlar beklenirken, Ahmet Kurt'a ait koyunların ölümü ise devam etti.

EYLEM YAPTI, GÖZALTINA ALINDI

Bugün sabah saatlerinde Ahmet Kurt’un bir koyunu daha öldü. Ahmet Kurt, bu sabah ölen koyununu alarak Haliliye İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü önüne geldi.

Koyunu yere atan ve elinde bıçak ve benzinle yanına kimseyi yaklaştırmayan Kurt'u görenler durumu polise bildirdi.

İhbarla gelen ekiplere, yetkililere sesini duyurmak için böyle bir yola başvurduğunu söyleyen Kurt, ikna edilerek gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.