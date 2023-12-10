Şanlıurfa'da hareketli dakikalar... Emniyet önünde silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa’da sabah kavga ettikleri için birbirinden şikayetçi olan Aslan ve Sarı aileleri emniyetten çıkarken, yine birbirine girdi. Silahların kullandıldığı kavgada Haşmet Sarı (39) öldü, 2 kişi yaralandı. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada 6 kişi gözaltına alındı.
Atakent Mahallesi'ndeki Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde sabah saatlerinde eden Sarı ve Aslan aileleri arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından her iki aile birbirinden şikayetçi olmak için Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade verdi.
Emniyette işlemleri tamamlanan taraflar, çıkışta bekleyen yakınlarının da karışmasıyla ikinci kez tartıştı.
BİR KİŞİ ÖLDÜ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine bıçak ve silahlarla saldırdı. Emniyet binası önünde gerçekleşen kavgada bıçakla yaralanan Haşmet Sarı ölürken, Müslüm Aslan ile Haşmet Aslan ise tabancayla yaralandı.
Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada 6 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
KAZA KAMERADA
Antalya'nın Serik ilçesinde babasının otomobiliyle şarampoldeki beton direğe çarpan Saffet Aras Kol'un hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Görüntülerde otomobilin kontrolden çıktıktan sonra yol kenarına savrulduğu anlar yer aldı.
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