Valilik açıkladı: Şanlıurfa'da 7 'hayvan hırsızı' yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçede yaşanan iki ayrı hayvan hırsızlığına yönelik çalışma başlattı.
7 GÖZALTI
Ekipler yaptıkları çalışmada 51 küçükbaş hayvanın yerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla hayvanlar ele geçirilirken olayla ilgili 7 şüpheli yakalandı.
Ele geçirilen 51 küçükbaş hayvan sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #Şanlıurfa #küçükbaş hayvan #hayvan
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