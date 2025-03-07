Valilik açıkladı: Şanlıurfa'da 7 'hayvan hırsızı' yakalandı

Yayınlanma: 07.03.2025 - 15:03

Güncelleme: 07.03.2025 - 15:05

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçede yaşanan iki ayrı hayvan hırsızlığına yönelik çalışma başlattı.

7 GÖZALTI

Ekipler yaptıkları çalışmada 51 küçükbaş hayvanın yerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla hayvanlar ele geçirilirken olayla ilgili 7 şüpheli yakalandı.

Ele geçirilen 51 küçükbaş hayvan sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.