Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı
Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında kent merkezi ile Siverek ve Birecik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 3 av tüfeği, 10 şarjör, 471 mermi ile çeşitli aparatlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #Şanlıurfa #silah #silah kaçakçılığı
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