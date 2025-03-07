Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 07.03.2025 - 10:10

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında kent merkezi ile Siverek ve Birecik ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 3 av tüfeği, 10 şarjör, 471 mermi ile çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #Şanlıurfa #silah #silah kaçakçılığı

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