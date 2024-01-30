Şanlıurfa'da iş cinayeti: Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti!
Şanlıurfa'da inşaat halindeki binaya kapı taşıyan işçi Mehmet Azak (26), 7’nci kattan asansör boşluğuna düştü. Yaralanan Azak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaat halindeki binaya kapı taşıyan işçi Mehmet Azak, 7’nci katta asansör boşluğuna düştü.
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı işçi, yapılan ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Acil serviste tedavi altına alınan Azak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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