Şanlıurfa'da iş cinayeti! Depremde hasar alan binada çalışan boya ustası hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da depremden etkilenen binanın 3'üncü katında çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak iskeleden düşen boya ustası Sinan Kaya, hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da iş cinayeti! Depremde hasar alan binada çalışan boya ustası hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 14:07

Şanlıurfa'da Karşıyaka Mahallesi'nde 6 Şubat depreminden etkilenen binada çalışan boya ustası Sinan Kaya, elektrik hattına temas edince akıma kapıldı. Bu sırada dengesini kaybeden Kaya, iskeleden aşağıya düştü.

Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Kaya, bahçedeki demir korkuluklara başını çarptı. Olayı gören diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, kurtarılamadı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #6 Şubat depremi #Şanlıurfa

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