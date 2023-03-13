Şanlıurfa'da kahreden olay! Daha 16 yaşındaydı...

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 09:23

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 09:24

Alınan bilgiye göre, Şekerli Mahallesi'nde inşaat halindeki evinde temizlik yapan Suzan T. (16) açıkta bulunan elektrik kablosuna temas etti.

KURTARILAMADI

Akıma kapılarak ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Suzan T, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun yakınları, hastane bahçesinde gözyaşı döktü.