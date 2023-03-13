Şanlıurfa'da kahreden olay! Daha 16 yaşındaydı...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

AA
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 09:23
Şanlıurfa'da kahreden olay! Daha 16 yaşındaydı...
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Alınan bilgiye göre, Şekerli Mahallesi'nde inşaat halindeki evinde temizlik yapan Suzan T. (16) açıkta bulunan elektrik kablosuna temas etti.

KURTARILAMADI

Akıma kapılarak ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Suzan T, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun yakınları, hastane bahçesinde gözyaşı döktü.


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