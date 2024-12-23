Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yakup Kırhan (26) idaresindeki 63 ADH 762 plakalı otomobil, Dicle Mahallesi'nde Seyithan Gülalan yönetimindeki 06 DMA 199 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada sürücü Kırhan ile otomobilde bulunan Sevgi Kızıltoprak (34) Ömer Asaf Kızıltoprak (3) ve Muhammed Ensar Kızıltoprak (8) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Kırhan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan Muhammed Ensar Kızıltoprak'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: #Şanlıurfa #otomobil #kamyon #kaza
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