Şanlıurfa’da koyun otlatırken feci şekilde can verdi!

Ceylanpınar ilçesinde koyun otlatırken otomobilin çarptığı 51 yaşındaki Mehmet Aksak, hayatını kaybetti. Aksak'a çarpan aracın sürücüsü, gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da koyun otlatırken feci şekilde can verdi!
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İHA
Yayınlanma: 07.05.2025 - 12:24

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Gümüş Mahallesi yakınlarında dün gece bir kaza yaşandı.

İddiaya göre; Ahmet A.’nın (28) kullandığı otomobil, gece karanlığında evinin yakınındaki yolun kenarında koyunlarını otlatan Mehmet Aksak’a (51) çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole düşerken yola savrulan Aksak ise, ağır yaralandı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorların müdahale ettiği şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kazadan yara almadan kurtulan sürücü gözaltına alındı.

Bir koyunun da öldüğü kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #kaza #koyun #otomobil #Şanlıurfa

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