Şanlıurfa’da kuaföre silahlı saldırı!

Şanlıurfa’da motosikletli iki şahıs tarafından bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralanırken saldırı anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 27.07.2024 - 11:44
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Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, motosikletli 2 kişi, gündüz vakti bir işyerinin önüne geldi.

İçeriyi kontrol eden şahıslar, tekrar geri dönüp işyerine ateş açtı. Şahıslar, geldikleri motosikletle olay yerinden kaçarken işyerinde bulunan M.E.Y. (16) ve F.A. (22) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Saldırı anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahısların ateş etme anları ve bu sırada kaldırımda yürüyen 2 kadının ateş açılan işyerine doğru hiçbir şey olmamış gibi devam etmeleri ise dikkat çekti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.


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