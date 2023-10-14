Şanlıurfa'da okul müdürü 'demir sopalı' saldırıya uğradı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, saldırıya uğrayan okul müdürü hastaneye kaldırıldı. Şanlıurfa Valiliği, zanlının kimliğini tespit edildiğini, yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

İHA
Yayınlanma: 14.10.2023 - 07:33
Şanlıurfa'da okul müdürü 'demir sopalı' saldırıya uğradı
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Akçakale ilçesindeki Şehit Halil Kanat Lisesi önünde , ismi öğrenilemeyen bir şahıs, 3 gün önce okul çerçevesinde öğrencileri rahatsız ettiği gerekçesiyle okul müdürü Aziz Tur tarafından uyarılarak uzaklaştırıldı.

3 GÜN SONRA OKUL ÖNÜNDE MÜDÜRÜ DARBETTİ

Okul önüne 3 gün sonra dönen ismi öğrenilemeyen kişi, müdür Tur’u okul önünde elindeki demir malzeme ile darbetti.

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan müdür Tur, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa Valiliği, zanlının kimliğini tespit edildiğini, yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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