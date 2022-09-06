Şanlıurfa'da otobüse çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Şanlıurfa'da durakta yolcu indiren belediye otobüsüne çarpan otomobildeki çift yaşamını yitirdi.
Ahmet Erten (61) idaresindeki 63 DC 567 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 5. kilometresinde durakta yolcu indiren İ.B'nin kullandığı 63 AB 872 plakalı belediye otobüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki sürücü ve eşi Şükran Erten (60) ağır yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle ulaşımın kısa süreliğine aksadığı yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.
Otobüs sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
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