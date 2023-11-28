Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 1 ölü
Şanlıurfa’da meydana gelen kazada devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Mesut Akbulut (35) idaresindeki 63 AB 796 plakalı otomobil devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Kazada ağır yaralanan sürücü Akbulut, ambulansla kaldırıldığı Harran Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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