Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 1 ölü

Şanlıurfa’da meydana gelen kazada devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 08:54
Şanlıurfa’da otomobil devrildi: 1 ölü
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Mesut Akbulut (35) idaresindeki 63 AB 796 plakalı otomobil devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Kazada ağır yaralanan sürücü Akbulut, ambulansla kaldırıldığı Harran Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


İlgili Haberler

10 yaşındaki Buğrahan, okula giderken otomobilin çarpmasıyla öldü

10 yaşındaki Buğrahan, okula giderken otomobilin çarpmasıyla öldü
Üsküdar'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Üsküdar'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
İkinci el otomobil piyasası durma noktasına geldi

İkinci el otomobil piyasası durma noktasına geldi

En Çok Okunan Haberler