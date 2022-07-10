Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa'da, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.

DHA
10 Temmuz 2022 Pazar, 15:08
Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
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Sabah saatlerinde Şanlıurfa- Viranşehir kara yolunun 28'inci kilometresinde meydana gelen kazada, Mehmet Ferman yönetimindeki 34 DVV 752 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Mehmet Ferman ile yanındaki 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde ambulans bekleyen yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Mehmet Ferman doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Mehmet Ferman’ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. 


Şanlıurfa kaza trafik kazası
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