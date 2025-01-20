Şanlıurfa'da 'sahte MİT mensubu' tutuklandı

Şanlıurfa'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu olarak tanıtan kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'da 'sahte MİT mensubu' tutuklandı
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AA
Yayınlanma: 20.01.2025 - 11:39

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ortak operasyonla Şanlıurfa'da sahte MİT mensubu yakalandı.

M.P'nin bir süredir Şanlıurfa başta olmak üzere çeşitli şehirlerde kendini MİT mensubu olarak tanıttığı, bu şekilde irtibata geçtiği kişilerden şantaj ve baskı kurarak para ve altın temin ettiği belirlendi.

Düzenlenen ortak operasyonla M.P. gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada çok sayıda silah, mühimmat ve sahte belge ele geçirildi.

Zanlı M.P, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #Şanlıurfa #sahte #MİT mensubu

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