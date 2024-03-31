Şanlıurfa'da seçimi kim kazandı? Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanı kim oldu? İ 31 Mart 2024 Şanlıurfa yerel seçim sonuçları....

Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:09

Güncelleme: 31.03.2024 - 18:09

Şanlıurfalılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Şanlıurfa'da seçimi hangi aday kazandı?

ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AKPZeynel Abidin Beyazgül

İYİ PARTİSinan Çelik

ANAPHalil Güneş

DSPMetin Kaplan

YRPMehmet Kasım Gülpınar

DEM PartiGülseren Yıldırım - Celalettin Erkmen

TKPHalil Çalışkan

ZAFERSuphi Kaya

HKPMehmet Kuşcu

TKHAli Tutuş

BTPMuzafer Yağmur

GPFerit Çevik

YTPHalil Akdağ

CHPMustafa Koyuncu

HÜDAPAREmin Özaslan

HAK-PARAhmet Çalışkan

AB PARTİ Mehmet Ay

DPAbdi Yıldızsoy

MİLLETÖmer Hurma

MİLLİ YOL Abdullah Al

DEVAHasan Kaplan

SAADETResul Bebe

VATAN Mustafa Ataca

ŞANLIURFA'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Şanlıurfa'da 2024 yerel seçim sonuçları açıklandiğinda haberimiz güncellenecektir.