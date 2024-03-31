Şanlıurfa'da seçimi kim kazandı? Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkanı kim oldu? İ 31 Mart 2024 Şanlıurfa yerel seçim sonuçları....
31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Şanlıurfa'da seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Şanlıurfa yerel seçim sonuçları....
Şanlıurfalılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Şanlıurfa'da seçimi hangi aday kazandı?
ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AKPZeynel Abidin Beyazgül
İYİ PARTİSinan Çelik
ANAPHalil Güneş
DSPMetin Kaplan
YRPMehmet Kasım Gülpınar
DEM PartiGülseren Yıldırım - Celalettin Erkmen
TKPHalil Çalışkan
ZAFERSuphi Kaya
HKPMehmet Kuşcu
TKHAli Tutuş
BTPMuzafer Yağmur
GPFerit Çevik
YTPHalil Akdağ
CHPMustafa Koyuncu
HÜDAPAREmin Özaslan
HAK-PARAhmet Çalışkan
AB PARTİ Mehmet Ay
DPAbdi Yıldızsoy
MİLLETÖmer Hurma
MİLLİ YOL Abdullah Al
DEVAHasan Kaplan
SAADETResul Bebe
VATAN Mustafa Ataca
ŞANLIURFA'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?
Şanlıurfa'da 2024 yerel seçim sonuçları açıklandiğinda haberimiz güncellenecektir.
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