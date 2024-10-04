Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında İl Jandarma komutanlığı ekiplerinin Viranşehir ilçesinde belirlenen 6 adrese operasyon düzenlediğini bildirdi.
Operasyonda, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 G1 piyade tüfeği, 1 mavzer piyade tüfeği, 3 tabanca, 21 şarjör, 1119 çeşitli ebatlarda mermi ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 3 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
Etiketler: #Şanlıurfa Valisi #Şanlıurfa
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