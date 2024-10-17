Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: Gözaltılar var!
Şanlıurfa'da saman balyaları ile toprak altına gizlenmiş çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silahlanmanın önüne geçmek için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası Siverek kırsalındaki 10 adrese dron ve termal kameraların kullanıldığı operasyon düzenlendi.
7 GÖZALTI!
Operasyon sırasında termal kameralar ile saman balyaları ve toprak altında gizlenmiş halde bulunan 4 piyade tüfeği, 9 tabanca, 11 av tüfeği, 28 şarjör, 882 fişek ve bir hücum yeleği bulundu.
Silah ve mühimmata el konulurken, olayla bağlantılı 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #gözaltı #Operasyon #silah #Şanlıurfa
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