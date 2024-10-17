Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: Gözaltılar var!

Yayınlanma: 17.10.2024 - 12:18

Güncelleme: 17.10.2024 - 12:28

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silahlanmanın önüne geçmek için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası Siverek kırsalındaki 10 adrese dron ve termal kameraların kullanıldığı operasyon düzenlendi.

7 GÖZALTI!

Operasyon sırasında termal kameralar ile saman balyaları ve toprak altında gizlenmiş halde bulunan 4 piyade tüfeği, 9 tabanca, 11 av tüfeği, 28 şarjör, 882 fişek ve bir hücum yeleği bulundu.

Silah ve mühimmata el konulurken, olayla bağlantılı 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.