Erzincan'da silah ticareti operasyonu: 4 tutuklama

Erzincan'da silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Erzincan'da silah ticareti operasyonu: 4 tutuklama
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AA
Yayınlanma: 06.11.2024 - 13:10

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık suçlarının önlenmesine yönelik dün yapılan operasyonda yakalanan 15 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı.

4 TUTUKLAMA

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.K, M.N, K.A. ile E.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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