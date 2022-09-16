Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 7 yaralı
Şanlıurfa'da, gece sokak ortasında iki grubun taşlı ve sopalı kavgasında, 7 kişi yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Veysel Karani Mahallesi'nde gece saatlerinde iddiaya göre, iki grup arasında, sokak ortasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle taraflar, birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.
POLİS ZOR AYIRDI
Kavga ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Cep telefonu kamerasına da yansıyan olayda yaralanan Doğan S., Şükrü P., Mahmut B., Adil B., Abdullah B., Mahmut Nur B. ile İbrahim S., ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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