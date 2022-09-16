Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 7 yaralı

16 Eylül 2022 Cuma, 13:13

Veysel Karani Mahallesi'nde gece saatlerinde iddiaya göre, iki grup arasında, sokak ortasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle taraflar, birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

POLİS ZOR AYIRDI

Kavga ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cep telefonu kamerasına da yansıyan olayda yaralanan Doğan S., Şükrü P., Mahmut B., Adil B., Abdullah B., Mahmut Nur B. ile İbrahim S., ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.