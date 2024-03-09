Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 17 tutuklama

Yayınlanma: 09.03.2024 - 08:56

Güncelleme: 09.03.2024 - 08:57

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini telefonda hakim, savcı, polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 5 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Şanlıurfa, İstanbul, Sakarya ve Manisa’da belirlenen adreslere 95 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17’si tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.