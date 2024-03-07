Şanlıurfa'nın tescilli lezzeti: İşte meşhur Şıllık tatlısı tarifi...

Şıllık tatlısı, adını ıslak anlamına gelen 'şileki'den alır ve zamanla 'şıllık' olarak değişmiştir. Bu özel tatlı, krep hamurunun lezzetli bir şerbetle buluşmasıyla ortaya çıkar. Yapımı oldukça basit olan bu tatlı için gerekli malzemeler genellikle mutfakta bulunur. Anadolu'nun geleneksel lezzetlerinden biri olan şıllık tatlısı, şerbetli tatlı sevenler için mükemmel bir tercihtir. Hem yapımı kolay hem de lezzetiyle büyüleyici olan bu tatlı, sofralarınıza hoş bir dokunuş katar. Peki bu lezzetli Şanlıurfa tatlısı nasıl yapılır? İşte meşhur Şıllık tatlısı tarifi...