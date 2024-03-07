Şanlıurfa'nın tescilli lezzeti: İşte meşhur Şıllık tatlısı tarifi...
Şıllık tatlısı, şerbetli tatlılar arasında en sevilenlerden biridir ve Şanlıurfa yöresine özgüdür. Yapımı biraz zaman alsa da, tattıktan sonra bu emeğin değdiğini düşüneceksiniz. Krep hamuru kullanılarak yapılan bu tatlı, özellikle yöresel tatları sevenler, misafirleriniz ve ev halkı için mükemmel bir tercihtir. Her lokmasıyla damakları şenlendiren bu lezzetli tatlı, sofralarınıza farklı bir tat katmak için harika bir seçenektir.
Şıllık tatlısı, adını ıslak anlamına gelen 'şileki'den alır ve zamanla 'şıllık' olarak değişmiştir. Bu özel tatlı, krep hamurunun lezzetli bir şerbetle buluşmasıyla ortaya çıkar. Yapımı oldukça basit olan bu tatlı için gerekli malzemeler genellikle mutfakta bulunur. Anadolu'nun geleneksel lezzetlerinden biri olan şıllık tatlısı, şerbetli tatlı sevenler için mükemmel bir tercihtir. Hem yapımı kolay hem de lezzetiyle büyüleyici olan bu tatlı, sofralarınıza hoş bir dokunuş katar. Peki bu lezzetli Şanlıurfa tatlısı nasıl yapılır? İşte meşhur Şıllık tatlısı tarifi...
ŞILLIK TATLISI TARİFİ
Malzemeler:
Krep için:
1 su bardağı süt
1 su bardağı su
1 adet yumurta
1 su bardağı un
1 çimdik tuz
Şerbeti için:
3 su bardağı su
2,5 su bardağı şeker
1 yemek kaşığı tereyağı
İçi için:
1 su bardağı ceviz içi
ŞILLIK TATLISI TARİFİ YAPILIŞI
Tencereye su ve şekeri alın.
Şeker eriyene kadar karıştırın ve kaynamaya bırakın.
Kaynayınca tereyağını ekleyin ve altını kapatıp ılımaya bırakın.
Süt, su ve yumurtayı çırpın.
Un ve tuzu ekleyip çırpmaya devam edin.
Pürüzsüz bir hamur elde edin.
Krep tavasını yağlayın.
Bir kepçe hamurdan dökün.
Arkalı önlü pişirin.
Krepleri soğumaya bırakın.
Kreplerden birini bir tabağa alın.
Ortasına ceviz koyup rulo şeklinde sarın.
Tüm kreplere aynı işlemi uygulayın.
Ardından kesip üzerine şerbet gezdirin.
Şerbeti hafif çekince servis edin.
Afiyet olsun!
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