Şanlıurfa'da 'terör' operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa'da jandarmanın terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik soruşturmalarında haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 31.10.2023 - 15:54
Şanlıurfa'da 'terör' operasyonu: 3 gözaltı
Abone Ol google-news

Şanlıurfa'da haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ekiplerce Karaköprü ve Suruç ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda PKK/KCK terör örgütüne üye olan M.G. ile terör örgütü FETO/PDY örgütüne üye olma suçundan aranan O.Y. ile H.D. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Şanlıurfa FETÖ/PDY fetö Fetö operasyonu

İlgili Haberler

Bakan Yerlikaya duyurdu: Çocukların müstehcen görüntülerini satanlara operasyon

Bakan Yerlikaya duyurdu: Çocukların müstehcen görüntülerini satanlara operasyon
'Zaza Doğan' organize suç örgütü operasyonu: 31 şüpheli tutuklandı

'Zaza Doğan' organize suç örgütü operasyonu: 31 şüpheli tutuklandı
Erzincan'da FETÖ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

Erzincan'da FETÖ operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

En Çok Okunan Haberler