Şanlıurfa'da 'terör' operasyonu: 3 gözaltı

Yayınlanma: 31.10.2023 - 15:54

Güncelleme: 31.10.2023 - 15:54

Şanlıurfa'da haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ekiplerce Karaköprü ve Suruç ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda PKK/KCK terör örgütüne üye olan M.G. ile terör örgütü FETO/PDY örgütüne üye olma suçundan aranan O.Y. ile H.D. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.