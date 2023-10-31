Şanlıurfa'da 'terör' operasyonu: 3 gözaltı
Şanlıurfa'da jandarmanın terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik soruşturmalarında haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şanlıurfa'da haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda ekiplerce Karaköprü ve Suruç ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda PKK/KCK terör örgütüne üye olan M.G. ile terör örgütü FETO/PDY örgütüne üye olma suçundan aranan O.Y. ile H.D. gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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