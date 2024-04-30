Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oldu!

Şanlıurfa'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

AA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 11:57
Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oldu!
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Şanlıurfa'da sabah saatlerinde etkili olan toz taşınımı nedeniyle özellikle kent merkezi ve bazı ilçelerde görüş mesafesi düştü.

Toz taşınımı nedeniyle araçların üzeri tozla kaplanırken hava kalitesinde de düşüş yaşandı.


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