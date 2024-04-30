Şanlıurfa'da toz taşınımı etkili oldu!
Şanlıurfa'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.
Şanlıurfa'da sabah saatlerinde etkili olan toz taşınımı nedeniyle özellikle kent merkezi ve bazı ilçelerde görüş mesafesi düştü.
Toz taşınımı nedeniyle araçların üzeri tozla kaplanırken hava kalitesinde de düşüş yaşandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Premier Lig'den Arda'ya çılgın teklif!
- Kurultay sonrası üst düzey istifa
- Özel-Erdoğan görüşmesinin tarihi netleşti
- Çağlayan'da 'Erdoğan' ve 'Deccal' krizi
- CHP'den yurttaşlara çağrı
- Kadıköy’de Tacettin Kutay'ın kızına sözlü taciz iddiası
- AKP İstanbul'u kapatıyor!
- Zeynep Bastık'ın doğum gününde aldığı ücreti açıkladı!
- Ayaklarda ortaya çıkıyor...
- 'Kameralar karşısında ilan etmiştir'