Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 14 kilo 350 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 14 kilo 350 gram skunk maddesi ele geçiren ekipler, 2 kişiyi de gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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