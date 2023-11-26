Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 14 kilo 350 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 26.11.2023 - 19:02
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 14 kilo 350 gram skunk maddesi ele geçiren ekipler, 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Şanlıurfa Operasyon uyuşturucu

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