Jandarmadan 'Zıpkın-4' operasyonu: 17 gözaltı
Tekirdağ’da jandarma ekiplerince düzenlenen ‘Zıpkın-4’ operasyonunda 1‘i organizatör, 7’si yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplam 17 şahıs yakalandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca suçlulara yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekiplerce 22 noktada icra edilen faaliyette, bin 60 araç ve 2 bin 61 şahıs sorgulandı. Sorgulamalar esnasında 1‘i organizatör, 7’si yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplam 17 şahıs yakalandı.
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine gönderildi.
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