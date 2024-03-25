Jandarmadan 'Zıpkın-4' operasyonu: 17 gözaltı

Yayınlanma: 25.03.2024 - 10:40

Güncelleme: 25.03.2024 - 10:41

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca suçlulara yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce 22 noktada icra edilen faaliyette, bin 60 araç ve 2 bin 61 şahıs sorgulandı. Sorgulamalar esnasında 1‘i organizatör, 7’si yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplam 17 şahıs yakalandı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine gönderildi.