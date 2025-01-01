Şanlıurfa'da yılbaşı akşamı acı olay: Otomobilin çarptığı 36 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Sabiha Küçükkoç (36) hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da yılbaşı akşamı acı olay: Otomobilin çarptığı 36 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
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DHA
Yayınlanma: 01.01.2025 - 16:30

Asya Mahallesi’nde M.Ç.’nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sabiha Küçükkoç’a çarptı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Küçükkoç’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Sabiha Küçükkoç’un cenazesi, yapılan inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü M.Ç.'nin gözaltına alındığı kazaya ilişkin inceleme sürüyor. 

 


Etiketler: #Şanlıurfa #yılbaşı

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