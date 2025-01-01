Şanlıurfa'da yılbaşı akşamı acı olay: Otomobilin çarptığı 36 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Şanlıurfa’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Sabiha Küçükkoç (36) hayatını kaybetti.
Asya Mahallesi’nde M.Ç.’nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sabiha Küçükkoç’a çarptı.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Küçükkoç’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Sabiha Küçükkoç’un cenazesi, yapılan inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü M.Ç.'nin gözaltına alındığı kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
Etiketler: #Şanlıurfa #yılbaşı
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