Şanlıurfa'da 'yol verme' kavgası: 4 kişi yaralandı
Siverek ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan ve silah kullanılan kavgada 4 kişi yaralandı.
Bağlar Mahallesi'nde iki grup arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Bir süre sonra büyüyen tartışma, bıçak ve av tüfeğinin de kullanıldığı kavgaya dönüştü.
4 KİŞİ YARALANDI
Olayda kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar ve bıçakla 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin, hastane ve çevrede güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili incelemesi sürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bayram onlara zehir oldu!
- Fatih Portakal böyle veda etti
- Bahçeli 'Soylu' için devreye girdi
- Nesrin Cavadzade'den 'Uraz Kaygılaroğlu' paylaşımı
- Yeni bakanlara sözleri ortaya çıktı
- İzmir'de katliam gibi kaza: 4 ölü 21 yaralı
- CHP'den 'yerel seçim' çıkışı!
- 'Hiçbir şey yapmasalar da...'
- Havalimanında silahlı saldırı alarmı!
- Vahşeti 1 hafta boyunca planlamış!