Şanlıurfa'da 'yol verme' kavgası: 4 kişi yaralandı

Yayınlanma: 01.07.2023 - 06:57

Güncelleme: 01.07.2023 - 06:58

Bağlar Mahallesi'nde iki grup arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Bir süre sonra büyüyen tartışma, bıçak ve av tüfeğinin de kullanıldığı kavgaya dönüştü.

4 KİŞİ YARALANDI

Olayda kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar ve bıçakla 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin, hastane ve çevrede güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili incelemesi sürüyor.