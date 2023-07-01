Şanlıurfa'da 'yol verme' kavgası: 4 kişi yaralandı

Siverek ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan ve silah kullanılan kavgada 4 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 01.07.2023 - 06:57
Şanlıurfa'da 'yol verme' kavgası: 4 kişi yaralandı
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Bağlar Mahallesi'nde iki grup arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Bir süre sonra büyüyen tartışma, bıçak ve av tüfeğinin de kullanıldığı kavgaya dönüştü.

4 KİŞİ YARALANDI

Olayda kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar ve bıçakla 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin, hastane ve çevrede güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili incelemesi sürüyor.


Ambulans Siverek

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