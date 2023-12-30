Şanlıurfa’daki motosiklet hırsızlığında 6 şüpheli gözaltına alındı!

Yayınlanma: 30.12.2023 - 10:55

Güncelleme: 30.12.2023 - 10:55

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Hilvan Yediemin Otoparkında muhafaza altındaki şase numarası kazıntı olan 5 motosikletin çalınması olayı ile ilgili faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yapılan kamera çalışmaları ve geniş saha çalışmaları sonucunda, motosikletlerin farklı kişiler tarafından çalınıp farklı adreslerde saklandığını tespit etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Düzenlenen operasyonda İ.K. (18), Y.E. (19), M.O. (18), S.O. (16), Y.Y. (18) ve B.K. (17) adlı şüpheli şahıslar, 5 farklı adreste çalıntı motosikletler ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.