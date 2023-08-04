Derya Yanık'tan depremzede çocukların Menzil tarikatının evlerinde kaldığı iddiasına yanıt: 'Aile bütünlüğü içinde...'

Yayınlanma: 04.08.2023 - 16:41

Güncelleme: 04.08.2023 - 16:42

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun CHP’li üyeleri Sezgin Tanrıkulu, Gülizar Biçer Karaca, Ali Haydar Hakverdi, Mahmut Tanal ve Aysu Bankoğlu, komisyona başvururak Menzil Tarikatı’na ait Buhara evlerinde tutulduğu ileri sürülen deprem mağduru çocukların durumuna ilişkin yerinde inceleme talebinde bulunmuştu.

KENDİ BAKANLIĞI DÖNEMİNDE HAZIRLANAN YANITI GÖNDERDİ

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yanıtını CHP’li milletvekillerine gönderdi.

Gönderilen yanıtın, Derya Yanık'ın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olduğu dönemde hazırlandığı görüldü.

“AİLE BÜTÜNLÜĞÜ İÇERİSİNDE, AİLESİ İLE BİRLİKTE...”

Yanık’ın ilettiği yanıtta, söz konusu çocukların Menzil tarikatının örgütlendiği Adıyaman Menzil’de kaldığı iddiasına ilişkin Aile Bakanlığı ekipleri tarafından inceleme yapıldığı aktarılarak, şunlar belirtildi:

“Durak (Menzil) köyü Buhara evlerinde refakatsiz çocukların kaldığı haberlerine istinaden, Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce Menzil köyünde inceleme yapılmıştır. Ailelerin kaldığı çadır kentler tek tek gezilmiştir. Yapılan inceleme ve gözlemlerde refakatsiz olarak hiçbir çocuğun barınmadığı, çocukların aile bütünlüğü içerisinde ailesi ile birlikte kaldığı, ailelerin ise kendi istekleri ile kaldıkları görülmüştür.”