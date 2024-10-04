Santa Maria kilisesine saldırı iddianamesinin detayları ortaya çıktı: Bazı şüpheliler hakkında kırmızı bülten varmış

Yayınlanma: 04.10.2024 - 19:19

Güncelleme: 04.10.2024 - 19:19

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesine 28 Ocak 2024'te, Pazar ayini sırasında IŞİD'li teröristler Tacikistan uyruklu Amirjon Kholiqov ve Rusya uyruklu David Tanduev silahlı saldırı düzenlemiş, bu saldırıda Tuncer Cihan isimli yurttaş hayatını kaybetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında hem saldırıyı düzenleyen terörsitler hem de onlarla bağlantılı oldukları değerlendirilen şüpheliler olmak üzere toplam 42 şüpheli yakalanmış, bunlardan 31'i tutuklanmıştı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, hazırladığı iddianameyi ağır ceza mahkemesine göndermiş, mahkeme ise dosyada eksiklikler olduğunu belirterek iddianameyi iade etmişti. İlerleyen süreçte saldırının planlayıcılarından olduğu değerlendirilen şüpheli Viskhan Soltamatıov da yakalanarak tutuklanmış ve dosyaya dahil edilmişti. Böylece dosyadaki şüpheli sayısı 43'e, tutuklu sayısı ise 32'ye yükseldi. Eksikliklerin giderildiği iddianame, gönderildiği İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

TÜRKİYE'YE KARŞI EYLEMLERİ ANLATILDI

İddianamede silahlı terör örgütü IŞİD'in kuruluşu, amacı, ideolojisi ve örgüt yapısı ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Bakanlar Kurulu'nun örgüt hakkındaki kararları anlatıldı. Örgütün, 11 Haziran 2014'te Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nu kuşatıp, aralarında Başkonsolos Öztürk Yılmaz'ın da bulunduğu 46'sı Türk 49 konsolosluk görevlisini rehin alma eylemi de Türkiye'ye yönelik eylemleri başlığı altında yer aldı.

"Türkiye'nin, IŞİD'in bölgedeki temel hedeflerinden birisi olduğu bir gerçektir" denilen iddianamede, saldırganların daha önce kilise etrafında keşif yaptıkları belirtilerek, saldırı olayı ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

BAŞAKŞEHİR'DE SOHBET ETKİNLİKLERİ DÜZENLEMİŞ

İddianamede, saldırganların kullandığı yabancı plakalı aracı, Tacikistan uyruklu Abdullo Buriev isimli şahsın 27 Kasım 2022'de Edirne Hamzabeyli Kara Hudut Kapısından Türkiye'ye getirdiği ve 29 Kasım 2022'de ise İstanbul Havalimanından çıkış yaptığı belirtildi. Aracı kullandığı belirtilen Tacik Abdullah isimli şahsın Başakşehir Güvercintepe Mahallesi, Göztepe Sokak'da bulunan evde yaşadığı, burada Selefi/Tekfirci düşüncelere sahip olduğu, Türkiye'yi "kafir" ilan ettiği, ikamet ettiği adreste Tacik uyruklu şahıslarla sohbetler düzenlediği tespit edildi.

Savcı, hazırladığı 196 sayfalık iddianamede, şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul genelinde 27 adrese düzenlenen operasyonda hangi adreste hangi şahısların yakalandığını ve aramalarda hangi adreslerde ne ele geçirildiğini ayrıntılı bir şekilde anlattığı görüldü.

SALDIRGAN INTERPOL TARAFINDAN ARANIYORMUŞ

İddianamede, sandırganlardan Amirjon Kholiqov'un Interpol arama kaydının bulunduğu, şüpheli Edelkhan İnazhaev hakkında Rusya'nın talebi üzerine "terörizm" suçundan kırmızı bülten çıkarıldığı ve 21 Temmuz 2022'de ilgili birimlere gönderildiği, şüphelinin 1 Ağustos 2015'te Antalya Havalimanı’dan Türkiye'ye giriş yaptığı, 27 Şubat 2020'de ise İstanbul Havalimanı' ndan çıkış iptal kaydının bulunduğu kaydedildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARAMASI BİLDİRİLMİŞ

Şüphelilerden bir diğeri olan Farrukh Soliev hakkında ise Tacikistan'ın talebi üzerine "Suç örgütüne katılım", "Radikal bir örgütün faaliyetleri", "Yasadışı silahlı oluşumlara katılım" ve "Tacikistan Cumhuriyeti vatandaşlarının askeri çatışmalara katılımı ve silahlı çatışmalara katılmalarını sağlama" suçlarından kırmızı bülten çıkarıldığı, şüphelinin adli makamlarca arandığı bilgisinin ise Küçükçekmece 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ne ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne 10 Ağustos 2023'te gönderildiği tespit edildi.

IŞİD'İN YAYIN ORGANINDAN SALDIRI SAHİPLENİLDİ

İddianamede, terör örgütü IŞİD'in yayın organı AMAK Medya isimli sitede yer alan bir paylaşıma da yer verildi. Szö konusu paylaşımda, "Türkiye'nin İstanbul şehrinde İslam Devleti'nden 2 savaşçı tarafından Hristiyanlara ait bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi, bu saldırı İslam Devleti liderlerinin her yerdeki Yahudi ve Hristiyanları hedef alma çağrısına icabeten düzenlendi" ifadelerinin kullanıldığı kaydedildi.

"ÖRGÜTÜN SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSU EYLEM İÇİN İZİN VERDİ"

Andrei Guzun isimli şüphelinin; hakkında, "Türkiye'de bulunan IŞİD sözde sorumlularından olan ve Türkiye'de eylem yapmak için kendisine bağlı unsurlara izin verdiği" şeklinde bilgiler bulunan Adam Abu-Darrar Al-Shishani (K) Adam Khamirzaev/Khamarzayev isimli şahıs olduğunun değerlendirildiği de iddianamede yer aldı.

"EŞİ CANLI BOMBA OLMAK İSTEMİŞ"

İddianamede şüpheli Edelkhan İnazhaev'in, 28 Haziran 2016'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen bombalı eylemle iltisaklı olduğu, 1 Temmuz 2016'da yapılan operasyonda yakalanarak tutuklandığı, yasadışı yollarla Suriye'ye geçme arayışında olan IŞİD'li Çeçen asıllı İlyas isimli şahıs olduğu değerlendirildi. Şüpheli Zharaıdat Esmurzieva isimli şahsın ise hakkında 'IŞİD terör örgütüne katılarak canlı bomba eylemi yapmak üzere gönüllü olduğu' bilgisi bulunan Abu Kasas Al Taciki (K) Behruz Bobokalonov isimli şahsın eski eşi olduğu bilgilerinin bulunduğu tespit edildi.

"BİRÇOK MAHKEMEDE HAKLARINDA ÖRGÜT ÜYELİĞİ DOSYASI VAR"

İddianamede, şüpheliler Alisher Rakhimov, Hazratumar Mahamatsoliev, Farrukh Soliev'e para gönderildiği, para gönderen birçok şahıs hakkında ise bir çok ilde farklı mahkemelerde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama/yakalama/tutuklama ve kovuşturma kaydı olduğu bilgileri de yer aldı. Şüphelilerden bir çoğu, iddianamede yer alan ifadelerinde Türkiye'ye yasal yollarla geldiğini belirtti. Bazı şüpheliler ise Türkiye'ye nasıl giriş yaptıklarına dair bilgi vermezken, zaman zaman yakalanarak Geri Gönderme Merkezleri'ne götürüldüklerini anlattı.

AYNI EVDE YAŞIYOR AMA TANIMIYORMUŞ

Saldırıyı düzenleyen şüphelilerden Amırjon Kholqov, iddianamede yer alan emniyet ifadesinde Türkiye'ye 2019'da çalışmak için geldiğini, takip ettiği bir hoca olmadığını, gittiği bir cemaat ya da dernek olmadığını, IŞİD ile bir alakasının olmadığını, saldırı hakkında bilgi vermek istemediğini ve bu konu hakkında mahkemede konuşacağını, diğer saldırgan Davıd Tanduev'i tanımadığını ama kendisiyle aynı evde kaldığını ve birlikte yakalandığını anlattı. Saldırganın iddianamede yer alan savcılık ifadesinde ise olay günü evinde ders gibi bir çalışma yaptığını, olayın olduğu söylenen bölgeye asla gitmediğini söyleyerek savcılıkta da saldırı hakkında bilgi vereceğini söyledi. Şüphelinin, hakimlikteki ifadesinde ise emniyette ve savcılıkta ifade verdiğini söyleyerek yine saldırı hakkında bilgi vermediği kaydedildi.

"DAHA ÖNCE HAKKINDA IŞİD'TEN İŞLEM YAPILMIŞ"

İddianamede saldırgan Amırjon Kholqov hakkında yapılan değerlendirmede ise, hakkında daha önceden IŞİD terör örgütünden işlem yapıldığına ilişkin arşiv kaydının bulunduğu, şüphelinin IŞİD terör örgütünden işlem gören şahıslarla aralarındaki para transferlerinin MASAK raporu ile tespit edildiği, şüphelinin terör örgütünden işlem kaydı bulunan şahıslarla irtibatı olduğunun HTS kayıtları ile tespit edildiği, kullandığı GSM hattının olay yerine yakın bölgelerden baz istasyonu sinyal bilgisi verdiğinin tespit edildiği, çelişkili ifadeler verdiği, örgütten aldığı emir ve talimatlar doğrultusunda hareket ettiği belirtildi.

"SALDIRININ ÜSTLENİLDİĞİ FOTOĞRAFTAKİ KİŞİ"

Diğer saldırgan David Tanduev'in emniyet, savcılık ve hakimlikte susma hakkını kullandığı kaydedilerek, yapılan değerlendirmede şüphelinin IŞİD silahlı terör örgütünün eylemi üstlendiği paylaşımda resmi bulunan gözlüksüz erkek şahıs olduğu, olaydan sonra yakalanmamak için sakalını kestiği, şüpheli hakkında daha önceden IŞİD silahlı terör örgütünden işlem yapıldığına ilişkin arşiv kaydının bulunduğu, şüphelinin terör örgütünden işlem kaydı bulunan şahıslarla irtibatı olduğunun HTS kayıtları ile tespit edildiği, şüphelinin ifadesinde örgütsel bir tavırla susma hakkını kullandığı ve bu şekilde şüphelinin örgütten aldığı emir ve talimatlar doğrultusunda hareket ettiği belirtildi.