Son Dakika... Santa Maria Kilise saldırısında yeni gelişme: Saldırının planlayıcısı tutuklandı

Yayınlanma: 17.09.2024 - 18:39

Güncelleme: 17.09.2024 - 19:11

İstanbul Sarıyer'de, 28 Ocak 2024'te Pazar ayini sırasında IŞİD'li teröristler Tacikistan uyruklu Amirjon Kholiqov ve Rusya uyruklu David Tanduev, Santa Maria İtalyan Kilisesine silahlı saldırı düzenlemiş, saldırıda Tuncer Cihan isimli yurttaş yaşamını yitirmişti.

PLANLAYICI TUTUKLANDI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü ortak operasyonla, saldırının planlayıcıları arasında yer alan ve eylemde kullanılan silahı temin eden Viskhan Soltamatıov İstanbul’da yakalandı. Emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirilen şüpheli Soltamatıov, savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Tasarlayarak öldürme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklanmasıtalebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli Viskhan Soltamatıov, savcılığın talebi doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYSERİ'DEKİ TOPLANTIYA KATILMIŞ

Savcılığın tutuklamaya yönelik sevk yazısında, şüphelinin 28 Ocak 2024'te gerçekleşen silahlı saldırı eyleminde tutuklu bulunan ve Kayseri’ye giderek Santa Maria Kilisesi’ne saldırı eylemini gerçekleştirmek üzere toplantı yapan grup içerisinde yer aldığı kaydedildi. Sevk yazısında şüphelinin Kayseri’ye gitme nedeninin define işleri için olduğunu söylediği ancak savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

KOD ADI DOĞRULANDI

Savcılığın sevk yazısında, istihbarat kurumunun, şüpheli hakkında bilgi notu düzenlediği, 'Ebu Zer Eş Şişani' kod adını kullandığı ve kilise saldırısının diğer failleriyle iltisaklı olduğu kaydedildi. Savcılık, "Her ne kadar istihbari verinin somut bir delil ile desteklenmediği sürece hükme esas alınamayacağı belirtilmiş ise de 'Ebu Zer' kod adını kullandığı hususu soruşturma dosyamızın tarafı konumunda bulunmayan dosyadan tefrik edilen İslam Magamedov'un beyanı ile de doğrulandığı, ayrıca şüphelinin kolluk ve savcılık beyanına göre kiliseye saldırı gerçekleştiren ekip içinde yer alan İslam Magamedov’u Kayseri'de yapılan toplantı öncesinde tanıdığına dair beyanı istihbari verisinde geçen irtibat ve iltisakı doğruladığı" ifadelerine yer verildi.

IŞİD'E KATILMASI İÇİN MEKTUP

Sevk yazısında, şüphelinin kendi mail adresi üzerinden İlman Dagiev isimli şahısla IŞİD'e destek mahiyetindeki görselleri paylaştığını, 'Risale' olarak geçen bilgi notunda da şahsın IŞİD'e katılıması yönünde bir mektup yazıldığı ve söz konusu mektupta doğum ve aile bilgilerinin paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi.

"REFERANSIN EŞİYLE AÇIKLANAMAYAN YAKINLIK"

Söz konusu örgüte katılımın istendiği mektupta referans olarak Ebu Ömer El Kahtani isimli şahsın refesans olarak gösterildiği, şüpheli Viskhan Soltamatıov'un Ebu Ömer El Kahtani'yi tanımadığını beyan ettiği, ancak Ebu Ömer El Kahtani isimli şahsın eşinin Yulıa Sihloma olduğu, bu şahsın çantası içerisinde şüpheli Soltamatıov adına düzenlenmiş Rusya Federasyonu yerleşim kartının bulunduğu, bu nedenle her iki şahsın arasında dosya kapsamında açıklanamayan bir yakınlık ilişkisinin bulunduğu ve şüphelinin bu yakınlığı örgütsel tutum gereği kabul etmediği bilgileri sevk yazısında yer aldı.

PLANLAYICI OLDUĞU ANLAŞILDI

Savcılık, yapılan tespitler doğrultusunda şüphelinin terör örgütü IŞİD üyesi olarak, 28 Ocak'taki saldırının planlayıcısı konumunda olduğunun anlaşıldığını belirtti.