Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı soruşturmasında yeni gelişme: İddianame kabul edildi

Yayınlanma: 04.10.2024 - 13:46

Güncelleme: 04.10.2024 - 13:47

İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesine 28 Ocak 2024'te, Pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Tuncer Cihan isimli yurttaşın ölümüne sebep olan IŞİD'li teröristlerden Tacikistan uyruklu Amirjon Kholiqov ve Rusya uyruklu David Tanduev ile saldırının planlayıcıları arasında olduğu iddiasıyla 17 Eylül'de tutuklanan Viskhan Soltamatıov'un da olduğu toplam 43 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianame, gönderildiği İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

2'ŞER KEZ AĞIR MÜEBBET VE 349.5 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede 3 kişi mağdur, kilisenin rahibi Anton Bulai'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi 'müşteki' olarak yer alıyor.

Saldırıyı gerçekleştiren tutuklu şüpheliler David Tanduev ile Amirjon Kholiqov ile saldırıyı planlayanlardan biri olduğu iddiasıyla tutuklanan ve sonradan iddianameye eklenen Viskhan Soltamatıov ve bu şüphelilerle bağlantılı oldukları tespit edilen Edelkhan Inazhaev ile eşi Zharaidat Esmurzieva hakkında, 'cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'silahlı terör örgütü IŞİD'e üye olmak', Tuncer Cihan'a yönelik 'tasarlayarak kasten öldürme', 11 kişiye yönelik 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'ateşli silah ve mermi bulundurmak' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 218 yıl 7'şer aydan 349 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

İddianamede, 20 şüpheli hakkında da benzer suçlardan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 217 yıl 1'er aydan 345'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şüpheli Inazhaev'in ayrıca 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 3 yıldan 7.6 yıla kadar hapsi istendi. Şüphelilerden 18'inin ise sadece 'silahlı terör örgütü IŞİD'e üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

DAHA ÖNCE İADE EDİLMİŞTİ

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gönderilen iddianame, daha önce eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle iade edilmişti. Savcılık, iddianamedeki eksik hususların giderilmesi üzerine iddianameyi yeniden mahkemeye gönderdi.

Mahkeme, yaptığı incelemenin ardından iddianamenin kabul edilmesine karar verdi. Sanıklar, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.